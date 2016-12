Par dgirard le mardi, avril 27 2010, 11:07 - Lien permanent

Julien Dubois, ancien de SpringSource, est en train de lancer http://responcia.net, un site communautaire de questions/réponses techniques. Le site est différent d'un forum classique, car on peut voter pour les questions et les réponses que l'on juge pertinentes, ainsi que tagger ses questions pour mieux les trier. On retrouve ainsi plus facilement l'information recherchée.

Si vous voulez tester le site en version béta, inscrivez-vous sur http://responcia.net avec le code "sesame": Julien s'engage à répondre à toutes vos questions Spring et Tomcat.