Il y a dix ans, je montais le site www.application-servers.com. Un nom de domaine disponible, une envie de partager, le site était lancé.

Le site est maintenant beaucoup moins actif : l'actualité est moins importante et puis surtout la communauté est bien plus mature et vivante. C’est d’ailleurs là ou je veux en venir.

Depuis l’automne 2009, grâce à SFEIR, mon employeur, je fais un tour de France des JUG : Lille, Lyon, Rennes, Nantes, Nancy, Bordeaux, Marseille, Nice. Dans ces villes, j’ai rencontré des développeurs, motivés, qui connaissent leur sujet et qui ont envie de partager.

C’est pour moi un phénomène nouveau, depuis toujours le développeur était considéré comme un simple codeur. Il n’avait que très peu de lien social avec les autres développeurs. Il était en général dans une SSII ou un client final, il faisait son boulot, mais il communiquait peu avec ses confrères des autres sociétés. Ce modèle du développeur “autiste” est en train de disparaitre au profit d’un développeur social, qui aime échanger/partager. Il le fait via internet, évidemment, mais il le fait aussi à travers des événements.

Je pense que nous sommes à un tournant. Je ne sais pas trop ou tout ça va nous mener, mais je pousse ce nouveau modèle, car je pense qu’il n’en sortira que du bon pour nous, développeurs. Ainsi, je continue à transmettre ce que je sais et j’invite les développeurs que je rencontre à faire de même. Plus nous serons nombreux à le faire plus notre profession sera forte, plus elle sera respectée.

Pour moi développeur java, il est donc très important de soutenir les JUG qui se montent un peu partout en France. Et je pense qu’il est important que nous tous nous le faisions, que ce soit en écoutant, en intervenant, en cotisant ou en sponsorisant.

Voici la liste des JUG en France, rejoignez les :

Pour finir, je tiens à remercier une personne, Antonio Goncalves, il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés à la QCon, il m’a parlé de son projet de monter le ParisJUG, et je dois dire que je n’y croyais pas beaucoup. Et en deux ans, il a réussi non seulement à faire du ParisJUG un lieu important d’échange, mais surtout il a créé la plus grosse communauté de développeurs français. D’ailleurs pour fêter tout ça, il a réservé une salle pour 500 personnes, quel culot et bravo…

Venez aux deux ans du ParisJUG le 9 février