Google travaille sur un nouveau langage avec pour objectif de gommer les imperfections de java. Ce nouveau langage aura trois modes d’exécution de fonctionnement : génération de java, interprétation ou compilation.

Pour Alexis Moussine-Pouchkine, architecte Java chez Sun, Noop est une bonne idée : « Le langage Java n'est pas parfait. La profusion de langages alternatifs sur la JVM (Groovy, JRuby, Python, Scala, Clojure et d'autres) en est la meilleure démonstration, et que Noop fonctionne également au-dessus de la JVM est une excellente chose. Que le meilleur de ces langages gagne ! En revanche, il ne faut pas tomber dans l'excès de critique envers Java, qui restera vraisemblablement par sa lisibilité, par son ubiquité et par son accessibilité au plus grand nombre, la colonne vertébrale des applications de gestion en entreprise pendant encore de nombreuses années. »